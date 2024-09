Apple a mis en ligne les manuels de réparation pour les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max, maintenant que les smartphones sont disponibles à l’achat. On retrouve ainsi des tutoriels pour réparer le smartphone, comme le fait de changer l’écran ou la batterie.

Voici les manuels de réparation pour les iPhone 16

Les manuels de réparation fournissent des instructions techniques sur le remplacement des pièces d’origine Apple dans les iPhone 16. Apple indique que les informations sont destinées aux techniciens qui ont les connaissances, l’expérience et les outils nécessaires pour réparer les appareils électroniques.

Apple propose des documents d’assistance sur les outils nécessaires aux différentes réparations et, bien que les outils pour l’iPhone 16 ne soient pas encore disponibles sur le site de réparation en libre-service d’Apple, ils devraient y être ajoutés prochainement.

Les guides sont à retrouver avec les liens suivants :

Par exemple, voici les outils nécessaires pour remplacer la batterie d’un iPhone 16 selon Apple :

Batterie 9 V

Clips de la batterie 9 V

Presse pour batterie

Solution de nettoyage antistatique

Pinces antistatiques

Lingettes imbibées d’éthanol ou d’alcool isopropylique (IPA)

Gants thermorésistants.

Outil de vérification en nylon (poussoir)

Lunettes de sécurité avec protections latérales

Sable

Conteneur de sable

Ventouse

Pour la batterie justement, Apple a indiqué cette semaine que le retrait est plus simple sur les iPhone 16 et 16 Plus. Ils utilisent un type d’adhésif qui peut être décollé par un courant électrique de faible tension, comme celui d’une pile de 9 V. La batterie peut alors être facilement retirée du smartphone, ce nouveau processus étant considéré comme plus facile que les languettes adhésives.