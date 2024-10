Plutôt pessimiste il y a quelques jours sur le niveau de ventes des nouveaux iPhone 16/16 Pro, l’analyste réputé Ming Chi Kuo a quelque peu amendé ses prévisions initiales. Ce dernier a en effet mis à jour ses données sur les expéditions de l’iPhone 16, indiquant cette fois que les commandes d’assemblage sont restées largement inchangées. La demande pour les deux modèles Pro répondrait globalement aux attentes d’Apple, et la production se poursuivrait pendant la fête nationale chinoise. Toutefois, les commandes de composants pour le modèle de base iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus ont légèrement diminué à partir de la mi-novembre, mais cette diminution est inférieure à 3 % ou 5 %, ce que Kuo considère comme négligeable. La demande pour ces modèles non Pro serait donc légèrement plus faible qu’en 2023.

Les niveaux d’expédition de l’iPhone 16 Pro sont en revanche similaires à ceux de l’iPhone 15 Pro de l’année dernière, mais les délais d’expédition actuels pour le 16 Pro sont plus courts, ce qui signifie que pour cette fois, il n’y a pas forcément de corrélation entre ce court délai de livraison et le niveau réel de la demande. Kuo semble cependant plutôt intéressé par l’impact potentiel de l’introduction d’Apple Intelligence (à la fin du mois d’octobre) sur les ventes d’iPhone, tout au moins sur le marché américain puisqu’il s’agit d’un des rares pays où Apple Intelligence sera disponible. Kuo maintient cependant des prévisions de ventes un peu à la baisse : entre 88 et 89 millions d’unités seraient produites pour le quatrième trimestre 2024, soit un peu moins que les 90-91 millions d’unités produites au cours de la même période l’an dernier.