Un autre son de cloche. Le président de Pegatron, Tong Zixian, a récemment exprimé son optimisme concernant les livraisons de l’iPhone 16 lors d’un événement de l’entreprise, exhortant même les journalistes à ne pas se focaliser sur les fluctuations de performance à court terme. Malgré les « retours » sur de possibles ventes plus faibles que prévues, Tong a souligné que les perspectives de l’industrie pour la seconde moitié de l’année étaient nettement plus positives par rapport à l’année précédente. Le président de Pegatron a aussi insisté sur le fait les schémas de vente peuvent varier, le pic des ventes pouvant se déplacer, parfois jusqu’au mois de janvier de l’année qui suit le lancement des nouveaux iPhone (ce n’est pas ce qui a été constaté jusqu’ici). Pour rappel, Pegatron, aux côtés du groupe Hon Hai et de Luxshare Precision, est l’un des fournisseurs clés pour l’assemblage de l’iPhone.

En plus de son rôle majeur dans la production de l’iPhone, Pegatron est devenu un acteur important du secteur de la réalité augmentée/mixte. En collaboration avec Dispelix, l’entreprise vient d’introduire un design de référence pour des lunettes de RA destinées aux marchés grand public et professionnel. Ces lunettes sont dotées d’un affichage binoculaire en couleur, d’une caméra de 8 mégapixels et d’une intégration d’IA, offrant des applications comme la traduction simultanée. Ce design devrait accélérer le développement de produits de RA, offrant une plateforme flexible aux fabricants pour leurs propres appareils de RA. Apple pourrait-il être intéressé par ces avancées ? Pour l’instant, tous les efforts semblent être mis sur l’Apple Vision/Vision Pro, mais au delà, qui sait ?