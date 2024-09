Pour l’analyste Ming Chi Kuo, les iPhone 16/16 Pro se vendent plus mal que leurs prédécesseurs, et dans proportions somme toute assez importantes. « Faux ! » rétorque le CEO de T-Mobile Mike Sievert dans une interview accordée au journaliste/présentateur Jim Cramer de la CNBC. « À quel point l’iPhone 16 se vend-il mal, ou est-ce que tout ça, c’est des bêtises ? » demande Cramer à son interlocuteur.

Mike Sievert, CEO de T-Mobile

La réponse de Sievert est sans appel : « Ce sont des bêtises. C’est encore une grande année pour les lancements de ces smartphones. La première semaine a été meilleure que l’année dernière. Les gens achètent des modèles Pro, des Max, donc ils montent en gamme et achètent à un rythme plus élevé que l’an dernier. »

Plus intéressant encore, le CEO de T-Mobile estime que cet engouement durera dans le temps : »Ce qui est intéressant, c’est que nous pourrions en fait voir que cette année est légèrement meilleure parce que j’ai l’impression que ce cycle sera un peu plus long. Vous savez pourquoi ? La fonctionnalité d’intelligence artificielle ne sort pas tout de suite. Et donc ce bouche-à-oreille concernant l’intelligence Apple sur le téléphone, puis le fait que les gens en parlent autour d’eux… C’est encore devant nous et cela prendra quelques semaines. Ce cycle pourrait donc durer un moment – mais déjà, il est un peu plus important que l’an dernier. »

Alors certes, les ventes des iPhone aux Etats-Unis ne sont sans doute pas équivalentes aux ventes mondiales, mais il faut noter que Kuo ne faisait pas d’exception avec ses prévision pessimistes : les USA ne devaient pas être épargnés par ce manque d’engouement supposé.