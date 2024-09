Les iPhone 16 sont maintenant disponibles à l’achat et il existe déjà des promotions en Chine. En effet, plusieurs revendeurs ont baissé les prix, ce qui suggère une demande mitigée de la part des clients chinois.

Le commerçant en ligne chinois Pinduoduo a commencé à vendre l’iPhone 16 Plus de 512 Go pour 8 999 yuans (environ 1 143 euros), soit une réduction de 10% par rapport au prix officiel de 9 999 yuans. L’iPhone 16 de 128 Go est quant à lui vendu avec une remise plus importante de 11%.

Pinduoduo et Taobao ont accordé une remise de 4% sur l’iPhone 16 Pro Max 256 Go, réduisant le prix de 400 yuans pour le ramener à 9 599 yuans (1 219 euros). La plateforme d’achat Tmall d’Alibaba offre aux acheteurs la possibilité d’acheter le nouveau téléphone en 24 versements sans frais d’intérêt.

Ces remises suggèrent une demande mitigée pour les nouveaux téléphones d’Apple en Chine, sur le plus grand marché de smartphones au monde, qui est aussi l’un des plus concurrentiels.

Il faut dire que la Chine a le même problème que les pays de l’Union européenne, à savoir qu’Apple Intelligence ne sera pas disponible au lancement. De plus, l’IA ne sera pas disponible avant iOS 18.1 en octobre pour le reste du monde. Autant dire que plusieurs facteurs ne poussent pas beaucoup de personnes à acheter dès aujourd’hui un iPhone 16.

Lundi, il a été rapporté que les précommandes des iPhone 16 pour le premier week-end ont été d’environ 37 millions d’unités, soit une baisse de 12,7% en glissement annuel par rapport aux précommandes du premier week-end des iPhone 15 de l’année dernière.