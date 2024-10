Le MacBook Pro M4 présenté récemment sur la chaine d’un Youtubeur russe serait donc un véritable leak. Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg confirme que ce modèle est bien une machine d’Apple, ce qui signifie que les autres modèles du même type qui ont été proposés par la suite sur des sites d’enchères russes sont eux aussi certainement de véritables modèles de MacBook Pro avec processeur M4. En fait, 200 unités du MacBook Pro M4 seraient déjà dans la nature ! La « validation » de Gurman confirme en tout cas que le leak est bien une véritable bombe, qui renvoie directement à l’oubli malencontreux d’un iPhone 4 dans un bar de Cupertino. A l’époque , l’affaire s’était conclue par une enquête du FBI et une plainte contre le « voleur » de l’iPhone 4 et contre le site qui avait publié les clichés du mobile.

L’évocation de plusieurs MacBook Pro M4 en « fuite » laisse comprendre qu’un lot de ces machines a peut-être été subtilisé (ou revendu sous le manteau), ce qui laisse quelques doutes sur l’intégrité de la supply chain (après tout, il est légitime d’imaginer qu’un ou plusieurs des employés de l’usine de production puissent être impliqués). Pour rappel, les spécifications de ce (ou ces) modèle sont raccords avec les fuites de ces dernières semaines, soit un processeur M4, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Le MacBook Pro M4 devait être présenté officiellement à la fin du mois d’octobre, les ventes démarrant début novembre.