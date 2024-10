C’est une histoire sans fin : une nouvelle plainte a été déposée auprès de l’US National Labor Relations Board (NLRB), accusant Apple de restreindre les droits des travailleurs avec des règles internes illégales concernant l’utilisation du réseau social Slack. La plainte allègue qu’Apple limite la capacité des employés à créer de nouveaux canaux Slack et redirige les « retours » sur les conditions de travail vers les managers ou un canal de support officiel. Sans surprise, Apple a immédiatement réfuté ces allégations tout en réaffirmant son engagement à maintenir un environnement de travail sain. Cette énième plainte suit de peu une précédente salve de plaintes selon laquelle Apple aurait contraint des employés à signer des accords de confidentialité et de non-concurrence illégaux, accords que le NLRB aurait jugés trop généraux.

L’affaire du jour est la « suite » d’un incident survenu en 2021 et impliquant Janneke Parrish, une ancienne employée d’Apple et activiste syndicale qui a été licenciée pour avoir utilisé Slack et d’autres plateformes pour promouvoir les droits des travailleurs. Parrish, qui a déjà accusé Apple de discrimination fondée sur le sexe et la race, réclame une compensation pour les salaires perdus et l’abrogation de ces mesures internes prétendument illégales. Si aucun accord à l’amiable n’est trouvé entre Apple et le NLRB, l’affaire pourrait être portée devant un juge administratif en février.