Un petit récapitulatif s’impose : Apple devrait dévoiler 4 nouveaux produits plus tard durant ce mois d’octobre, à commencer par sa nouvelle gamme de MacBook Pro 14″ et 16″ équipés des puces M4, M4 Pro et M4 Max. Le modèle de base disposerait de 16 Go de RAM (ENFIN !), d’une option de coloris Space Black et d’un port Thunderbolt supplémentaire sur le côté droit, des spécifications récemment confirmées par l’énorme leak d’un de ces modèles sur un chaîne YouTube russe.

Concernant le Mac mini, le petit boitier devrait connaître son plus grand redesign depuis plus de 14 ans : le Mac mini serait ainsi encore plus compact et des ports seraient placés à l’avant. Ce dernier embarquera aussi des puces M4 et M4 Pro, 16 Go de RAM16 mais abandonnerait la prise en charge de l’USB-A.

L’iMac recevra de son côté une mise à jour mineure, soit le M4 au lieu du M3, et 16 Go de RAM au lieux de 8 Go. Pour le reste, on resterait sur les bases de l’iMac actuel. Apple devrait aussi effectuer des mises à jour sur plusieurs accessoires comme le Magic Keyboard, la Magic Mouse et le Magic Trackpad (port USB-C partout pour se conformer aux réglementations européennes). L’iPad mini 7 recevrait également un rafraîchissement, avec une puce A18, un écran amélioré, la prise en charge de l’Apple Pencil Pro, ainsi qu’un stockage de base de 128 Go.