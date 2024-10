Les derniers rapports indiquent qu’Apple se prépare à lancer une série de nouveaux produits, notamment des Mac dotés de la puce M4 et de nouveaux iPad, dès la fin octobre 2024. Les six premiers mois de 2025 s’annoncent également riches en nouveautés avec plusieurs lancements majeurs.

Une keynote en octobre pour dévoiler les Mac M4

Selon Mark Gurman, Apple prévoirait un événement spécial vers la fin du mois d’octobre 2024, où elle dévoilerait les premiers Mac équipés de la puce M4. Ces nouveaux Mac pourraient être disponibles dès le vendredi 1er novembre, juste après l’annonce des derniers résultats financiers de la société.

Apple pourrait présenter lors de cet événement :

Un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme avec une puce M4 .

d’entrée de gamme avec une . Des MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés des puces M4 Pro et M4 Max .

équipés des . Un iMac M4 , avec possiblement des accessoires mis à jour passant du Lightning à l’USB-C.

, avec possiblement des accessoires mis à jour passant du Lightning à l’USB-C. Un Mac mini entièrement redessiné avec les puces M4 et M4 Pro .

entièrement redessiné avec les . L’iPad mini 7, avec une nouvelle dalle LCD, du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3 et peut-être une meilleure caméra.

Le Mac mini 2024 : une refonte majeure

Parmi les nouveautés attendues, le Mac mini pourrait bénéficier d’un relooking important. Il passerait directement à la puce M4, sans transition par la M3, et serait beaucoup plus petit que le modèle actuel. Sa taille pourrait être comparable à celle de l’Apple TV, peut-être un peu plus épaisse.

Selon les informations, ce nouveau Mac mini n’aurait plus de ports USB-A. Le modèle avec la puce M4 Pro pourrait disposer de cinq ports USB-C, trois à l’arrière et deux à l’avant, à l’instar du Mac Studio. Les ports Ethernet, HDMI et audio (3,5 mm) seraient toujours présents, avec une alimentation interne.

Les autres nouveautés prévues pour 2025

Mark Gurman indiquait également que le début de l’année 2025 sera marqué par le lancement de plusieurs nouveaux produits :

Les MacBook Air 13 et 15 pouces équipés de la puce M4 .

équipés de la . L’ iPhone SE de quatrième génération , très attendu.

, très attendu. Les AirTags 2 , avec une puce de géolocalisation nettement améliorée.

, avec une puce de géolocalisation nettement améliorée. Un iPad Air 7 avec un nouveau Magic Keyboard.

avec un nouveau Magic Keyboard. L’iPad de 11e génération.

Une keynote pourrait avoir lieu aux alentours des mois d’avril ou mai 2025 pour présenter ces nouveautés.

Un avenir moins prévisible mais plus innovant

Apple semble repenser sa stratégie traditionnelle de mises à jour annuelles de produits, envisageant des sorties plus fréquentes et une réduction des retards majeurs. Selon Mark Gurman, cette évolution pourrait conduire l’entreprise à lancer des produits lorsqu’ils sont prêts, plutôt que de suivre un calendrier strict.

Cette nouvelle stratégie pourrait rendre Apple moins prévisible, ce qui correspond à son désir de surprendre ses clients.