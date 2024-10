Cinq semaines après le lancement de la gamme iPhone 16, JP. Morgan nous l’assure : la disponibilité s’améliore progressivement, même si du côté de l’iPhone 16 Pro Max la demande reste toujours très forte. Les délais de distribution de la plupart des modèles ont légèrement diminué, l’iPhone 16 Plus passant de six jours à trois jours et l’iPhone 16 Pro de 22 à 21 jours, tandis que le Pro Max reste à 29 jours, ce qui serait le signe d’une demande constante (et forte donc) pour le modèle haut de gamme.

Aux États-Unis, les délais de livraison pour l’iPhone 16 et l’iPhone Plus sont désormais de quatre jours, tandis que le Pro et le Pro Max restent respectivement à 21 et 28 jours. La disponibilité en magasin est généralement bonne, à l’exception de l’iPhone 16 Pro Max qui reste plus difficile à trouver. En Chine, les délais de livraison ont considérablement diminué, les modèles iPhone 16 et Plus étant désormais disponibles sous 24 heures tandis que le Pro Max passe de 30 à 26 jours de délai.

En Europe, la disponibilité s’est également améliorée, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni où les délais sont plus courts pour les modèles iPhone 16 et Plus. Cependant, les modèles Pro et Pro Max affichent toujours des délais plus longs, le Pro Max étant particulièrement difficile à trouver en magasin au Royaume-Uni. Et JP.Moprgan de conclure que lalgré de petites variations au lancement des nouveaux modèles, la disponibilité globale est désormais argement similaire à celle de la gamme iPhone 15 à ce stade..