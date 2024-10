Apple propose la quatrième bêta publique (build 22B5075a) d’iOS 18.1 sur iPhone et d’iPadOS 18.1 sur iPad. Elle arrive une semaine après la précédente et quelques heures après la bêta 7 pour les développeurs.

4e bêta publique pour iOS 18.1

On sent bien qu’Apple est en train de finaliser la mise à jour, puisque les nouveautés sont plus que légères avec cette version. Malgré tout, plusieurs utilisateurs signalent que Face ID est bien plus rapide qu’auparavant, du moins sur les récents iPhone (iPhone 15 et 16). Pour le reste, il s’agit surtout d’optimisations générales et corrections de bugs.

En parlant de bugs, plusieurs utilisateurs signalent que les notifications arrivent en retard depuis quelques bêtas et ce n’est malheureusement pas corrigé avec la version du jour. Par exemple, la notification d’un nouvel e-mail va s’afficher presque instantanément sur un iPhone sous iOS 18, mais il y aura un délai d’une minute avec iOS 18.1. Il faut espérer que ce problème sera corrigé d’ici la version finale. Si l’on en croit les rumeurs, Apple proposera iOS 18.1 le 28 septembre.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous verrez la bêta d’iOS 18.1 apparaître et pourrez procéder au téléchargement puis à l’installation.

Si vous n’avez pas rejoint le programme et souhaitez le faire, voici les étapes à suivre :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.