Infuse 8 est maintenant disponible au téléchargement sur les appareils Apple et cela inclut le Vision Pro. En effet, le lecteur vidéo débarque sur le casque de réalité mixte. Autant dire que cela va faire (un peu) de bien à l’écosystème.

L’application Infuse 8 tourne nativement sur visionOS, le système d’exploitation de l’Apple Vision Pro. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter du lecteur vidéo dans de bonnes conditions, mais certaines fonctionnalités arriveront plus tard. Ce sera notamment le cas pour le support des vidéos 3D et des environnements immersifs.

Outre la prise en change du casque, l’application voit son interface qui évolue sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV pour plus de modernité et un côté minimaliste. Il y a également un changement pour l’infrastructure. Les développeurs indiquent :

Beaucoup de choses ont changé depuis la sortie d’Infuse en 2013. Les bibliothèques qui ne comprenaient qu’une poignée de petits fichiers peuvent maintenant facilement s’étendre à des dizaines de milliers de vidéos 4K massives. Nous avons fait un grand pas vers la gestion de ces bibliothèques plus volumineuses avec l’ajout du mode direct en début d’année et la version 8.0 s’appuie sur ce même objectif avec une infrastructure de navigation entièrement remaniée. Cela permet d’améliorer considérablement les performances des applications et d’accélérer le chargement des listes et des éléments sur l’écran d’accueil, en particulier pour ceux qui disposent de bibliothèques plus importantes ou de plusieurs serveurs.

La mise à jour est aussi l’occasion d’avoir de nouveaux contrôles de lecture et un support optimisé pour les iPhone 16.

Infuse 8 est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store. Certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement payant (1,99 euro par mois, 14,99 euros par an ou 99,99 euros à vie).