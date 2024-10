L’Apple Vision Pro est disponible à la vente depuis février et les ventes ne décollent pas. Il y a également un autre problème de taille : le nombre d’applications sur l’App Store est minime, au point qu’il y a d’importantes chutes pour les nouveautés.

Peu d’applications pour l’Apple Vision Pro

Selon les données du cabinet Appfigures partagées avec le Wall Street Journal, l’App Store pour visionOS, le système d’exploitation du Vision Pro, comptait 1 770 applications en septembre. Seulement 34% de ces applications sont natives, c’est-à-dire qu’elles ont été développées spécifiquement pour le casque de réalité mixte. Le reste comprend les applications qui sont en réalité destinées à l’iPad et qui sont lancées sur le casque. L’expérience utilisateur est donc un peu moins intéressante.

Apple a déclaré en août qu’il existait plus de 2 500 applications conçues pour la Vision Pro. Selon Appfigures, l’écart entre ses données et celles d’Apple pourrait s’expliquer en partie par le fait que certaines applications ne sont pas suffisamment utilisées pour figurer dans les tableaux d’utilisation, ce qui les rend difficiles à détecter pour la société d’analyse.

Dans tous les cas, l’écosystème des applications pour le Vision Pro semble se développer plus lentement que l’iPhone et l’Apple Watch. Près d’un an après le lancement en 2008 de l’App Store pour l’iPhone, Apple a déclaré qu’il comptait 50 000 applications. L’Apple Watch, quant à elle, comptait 10 000 applications environ cinq mois après son lancement.

Du côté des casques Quest, le Meta Store aurait environ 3 500 applications. Quest est avant tout un écosystème de jeux en réalité virtuelle qui tente de se lancer dans le contenu en réalité augmentée, tandis que le Vision Pro est d’abord une plateforme de réalité augmentée.

Une chute au fil des mois

Toujours au sujet de l’App Store, les applications pour l’Apple Vision Pro sont surtout apparues au début de l’année, lors de la commercialisation du casque. Et depuis, c’est la chute libre. Il y a eu 89 nouvelles applications en mars, 54 en avril, 41 en mai, 39 en juin, 38 en juillet, 17 en août et 10 en septembre. La situation s’aggrave quand on sait que la plupart ne sont pas des applications natives. Rien qu’en septembre, seulement deux applications étaient natives.

L’Apple Vision Pro a clairement un problème pour se vendre et attirer les développeurs. Certains pensent qu’Apple devrait financer des développements pour pousser les développeurs à se pencher sur le sujet. Mais avec un prix de 3 999 euros, beaucoup de développeurs ont bien compris qu’il s’agissait d’un produit de niche. Passer du temps à développer une application dédiée n’est visiblement pas une bonne idée à leurs yeux.