Série douce-amère qui s’attarde sur tous les grands thèmes de l’existence (le deuil, la séparation, l’amour, la vieillesse, etc.) Shrinking est l’une des très bonnes séries récentes d’Apple TV+, qui plus est avec un casting de premier plan (Jason Siegel, Harrison Ford, Jessica Williams). La saison 2 débarque aujourd’hui dans le service de streaming d’Apple, ou plutôt les deux premiers épisodes de cette seconde saison. Pour rappel, Shrinking est une série de comédie qui aborde les affres existentiels de Jimmy (Jason Siegel), un homme à la quarantaine passée qui peine à se remettre du décès de sa femme tout en devant assumer ses responsabilités de père, ami et psychologue. A bout de solution, ce dernier tente une nouvelle approche avec les personnes qui se présentent à lui : l’honnêteté totale et sans filtre. On notera le rôle parfait d’Harrison Ford dans la peau du grincheux Paul, lui aussi psychologue de formation. L’un des meilleurs rôles d’Indy.





Les deux premiers épisodes de la saison 2 de Shrinking sont immédiatement disponibles sur Apple TV+ et l’on ne saurait trop vous conseiller d’y jeter un œil ou deux.