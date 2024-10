Apple annonce que les marques et entreprises seront en mesure d’afficher leurs logos aux utilisateurs au niveau des applications Téléphone, Mail, Plans ainsi que pour Tap to Pay.

Le logo des marques pour une meilleure identification

À l’aide d’Apple Business Connect, les entreprises peuvent s’enregistrer afin de faire vérifier leur marque/boutique et créer une présence cohérente de la marque et de l’emplacement dans toutes les applications.

Ainsi, le logo d’une entreprise pourra s’afficher au niveau de l’application Téléphone pendant un appel. Vous saurez que vous êtes bel et bien en relation avec la marque et non une personne qui se fait passer pour elle. L’histoire est similaire pour l’application, avec le logo officiel de l’entreprise qui s’affiche au niveau de la liste des e-mails.

La nouveauté pour l’application Mail sera en place dès iOS 18.2, qui doit être disponible avant la fin de l’année. Il faudra attendre 2025 pour que les entreprises puissent utiliser l’identification de l’appelant professionnel, qui affichera leur nom, leur logo et leur service sur l’écran d’un appel entrant.

De plus, les entreprises ont la possibilité d’afficher leur logo au niveau de Tap to Pay sur iPhone, au lieu d’une icône classique. Selon Apple, ce changement permettra aux clients de s’assurer qu’ils effectuent un paiement auprès d’une entreprise vérifiée.

David Dorn, directeur principal des logiciels et services Internet d’Apple, déclare :

Nous sommes ravis d’offrir à toutes les entreprises, y compris celles qui n’ont pas d’établissement physique, la possibilité de créer une marque qui apparaîtra dans les applications Apple que plus d’un milliard de personnes utilisent chaque jour. Nous avons conçu Business Connect pour permettre aux entreprises de présenter les meilleures informations et les plus précises aux utilisateurs d’Apple. Avec les mises à jour d’aujourd’hui, nous aidons encore plus d’entreprises à atteindre leurs clients, à établir la confiance et à se développer.

Les propriétaires d’entreprises virtuelles, en ligne et de services peuvent désormais utiliser leur compte Apple existant — ou en créer un nouveau — pour s’inscrire à Business Connect sur le site en libre-service. Une fois inscrites, les entreprises peuvent commencer à personnaliser leur marque gratuitement. Elles peuvent également gérer leur présence géographique à grande échelle par l’intermédiaire d’agences de gestion de listes telles que DAC Group, Rio SEO, SOCi, Uberall et Yext.