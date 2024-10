Apple TV+ annonce renouveler la série Shrinking avec Jason Segel et Harrison Ford pour une saison 3. Cela intervient au lendemain de la diffusion des deux premiers épisodes de la saison 2.

Shrinking suit le thérapeute Jimmy (joué par Jason Segel), qui commence à enfreindre les règles et à dire à ses clients exactement ce qu’il pense. Ignorant sa formation et son éthique, il se retrouve à apporter des changements énormes et tumultueux dans la vie des gens… y compris la sienne. Outre Jason Segel et Harrison Ford, la série met en scène Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell et Ted McGinley. La deuxième saison est également marquée par l’apparition de Brett Goldstein en tant qu’invité.

« J’ai beaucoup de chance de travailler sur Shrinking avec des acteurs, des scénaristes et une équipe si talentueux qu’ils rehaussent tous le matériel », a déclaré le co-créateur et producteur exécutif Bill Lawrence. « J’ai encore plus de chance qu’il s’agisse de personnes avec lesquelles j’aimerais passer du temps de toute façon. Un grand merci à Apple TV+ et à Warner Bros pour leur formidable partenariat et leur soutien. Nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir continuer à faire cette série. En avant ! ».

« Il a été merveilleux de voir les téléspectateurs du monde entier tomber amoureux des personnages mémorables et du monde riche que Bill, Brett et Jason ont créé dans Shrinking », a indiqué Matt Cherniss, responsable de la programmation pour Apple TV+. « Nous sommes incroyablement impatients que les téléspectateurs voient où la vie mènera Jimmy, Paul, Liz, Gabby, Alice, Sean, Brian et Derek dans la suite de leur voyage émouvant, réconfortant et très drôle dans la troisième saison ».

Il n’y a pas d’informations pour la saison 3 de Shrinking, si ce n’est qu’Apple a donné son feu vert.