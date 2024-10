Apple TV+ continue de gagner du terrain en France, avec sa part de marché qui est désormais de 6% selon les données de la plateforme JustWatch. En comparaison, la part était de 5% en début d’année. Le service est resté pendant un moment à 3% dans l’Hexagone.

Apple TV+ a une part de marché de 6% en France

Netflix reste le premier service de streaming en France avec une part de 27%. Le groupe est toutefois suivi de très par Amazon Prime Video et ses 26%. Le premier a d’ailleurs perdu des parts de marché en France au fil des mois, là où le second a réussi à progresser. C’est à se demander si Amazon Prime Video ne va pas passer devant d’ici la fin de l’année ou le début de 2025.

Disney+ vient boucler le podium avec une part de 18%. Canal+ est à la quatrième place avec 11%. Apple TV+ arrive à la cinquième place avec ses 6%. Cine+ OCS est à égalité avec 6%. Il y a ensuite la plateforme Max qui a fait ses débuts en juin. Elle obtient déjà une part de 2%. Les 4% restants représentent d’autres services de streaming.

Les données des autres pays

Et dans le reste de l’Europe et aux États-Unis, quelles plateformes sont les plus populaires ? Comme en France, dans d’autres pays européens et aux États-Unis, ce sont Netflix et Amazon Prime Video qui dominent, mais pas toujours dans le même ordre. En France et au Royaume-Uni, Netflix devance Amazon Prime Video d’un seul point de point. En Italie, cependant, l’écart est légèrement plus grand, avec Netflix en tête à 30% contre 28% pour Prime Video.

En revanche, la tendance s’inverse en Allemagne et en Espagne : c’est Amazon Prime Video qui prend la tête. En Espagne, l’avance est d’un petit point (24% contre 23% pour Netflix), tandis qu’en Allemagne, l’écart est de 2 points (30% contre 28% pour Netflix).

Et aux États-Unis, Amazon Prime Video est là encore devant (22% contre 21% pour Netflix). Par contre, Disney+ (12%) est quatrième dans le pays. La troisième place est occupée par Max (13%).