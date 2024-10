Avec la mise à jour iOS 18.1 (disponible la semaine prochaine), Apple présente de nouvelles fonctionnalités de santé auditive pour les AirPods Pro 2. Ces fonctionnalités, annoncées lors de la keynote de l’iPhone 16/16 Pro en septembre, comprennent un test auditif pour la sensibilisation des utilisateurs mais aussi une assistance auditive de qualité clinique. Les AirPods deviennent alors des outils d’aides auditives et peuvent par la suite affiner le rendu sonore en fonction des résultats du test. Voilà qui est extrêmement prometteur, mais il y a tout de même un gros hic : si l’on en croit une note tout en bas de la page web de cette fonction, ces nouvelles fonctionnalités ne seront disponibles qu’aux États-Unis et au Canada dans un premier temps, car ces dernières nécessitent l’approbation des organismes de réglementation santé pour chaque pays cible.

Aux États-Unis, il n’y a plus d’obstacles depuis que les AirPods Pro 2 ont reçu l’autorisation de la FDA pour être commercialisés en tant qu’aides auditives de « qualité clinique ». Apple va probablement attendre l’approbation réglementaire d’autres pays avant de proposer ces nouvelles capacités à l’échelle mondiale. Quelles que soient les explications (et ici elles sont tout à fait « entendables »), Apple multiplie de nouveau les fonctions limitées aux seuls territoires américain et canadien, ce qui peut évidemment amoindrir l’intérêt pour les nouveaux produits. Et en Europe, c’est souvent la double peine puisque l’absence d’Apple Intelligence devrait logiquement peser sur les ventes européennes des iPhone 16/16 Pro par exemple.