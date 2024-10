Les tests des iPad mini 7 étant maintenant disponibles, c’est l’occasion de découvrir quelques détails, notamment pour Final Cut Pro et Stage Manager. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle ici.

La bonne nouvelle est que l’iPad mini 7 supporte Final Cut Pro. Jusqu’à présent, l’application de montage vidéo était disponible sur les iPad Pro et iPad Air. Apple a discrètement mis à jour la fiche de son application sur l’App Store et indique désormais qu’il est nécessaire d’avoir un iPad avec iPadOS 17.4 et une puce M (M1, M2, M4) ou A17 Pro. L’iPad mini 7 embarque justement l’A17 Pro.

Vient maintenant la mauvaise nouvelle : comme l’indique MacStories, l’iPad mini 7 ne prend pas en charge Stage Manager. C’est moyennement une surprise, étant donné que la tablette dispose d’un écran de 8,3 pouces. Apple préfère donc réserver ce système aux iPad Pro et iPad Air qui ont des écrans plus grands.

Vous pouvez utiliser Stage Manager pour redimensionner les fenêtres à la taille que vous souhaitez, afficher plusieurs fenêtres superposées en un seul affichage et basculer entre les applications d’un toucher. Aussi, vous pouvez connecter votre iPad à un écran externe avec une résolution allant jusqu’à 6K et ainsi accéder rapidement aux fenêtres et aux applications.

L’iPad mini 7, annoncé la semaine dernière, sera disponible dès demain à partir de 609 euros. Il est possible de le commander chez Amazon, à la Fnac, chez Darty ou encore chez Boulanger.