La technologie d’affichage LTP03, présente pour la première fois dans l’Apple Watch Series 10, pourrait arriver dans les futurs modèles d’iPhone, et ce n’est pas une petite affaire. Le LTPO3 est en effet un type d’écran OLED avec un transistor à couche mince (TFT) à base d’oxyde bien plus efficace que la technologie LTPO2 de l’iPhone 16 Pro et de l’Apple Watch Series 9. Et quand on dit « bien plus efficace », ce n’est pas une simple façon de parler puisque tout est amélioré : la consommation d’énergie serait réduite (à performance identique), le taux de rafraichissement serait amélioré en mode veille, la luminosité de l’écran augmenterait jusqu’à 40 %, l’angle de vision s’élargirait, sans oublier l’augmentation de la durée de vie de la batterie. Un très gros boost de performances en somme, qu’Apple ne manquerait sans doute pas de mettre en avant sur les prochaines gammes d’iPhone.

L’affichage LPTO3 de l’Apple Watch Series 10 arrivera bien sur les prochaines gammes d’iPhone… mais pas sur l’iPhone 17/17 Pro

Il ne faut pas trop vite s’emballer cependant : la gamme iPhone 17 prévue pour l’an prochain en resterait à la technologie actuelle LTPO2, qui pour l’occasion débarquerait sur tous les modèles d’iPhone, et pas seulement les versions Pro. On notera qu’Apple a pris l’habitude de tester les nouvelles innovations d’affichage sur l’Apple Watch avant de les présenter aux iPhone, comme cela a été le cas pour l’affichage LTPO (apparu pour la première fois sur l’iPhone avec la gamme iPhone 13 Pro).