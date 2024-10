C’est une façon comme une autre de faire le buzz : Apple a présenté de nouvelles fonctionnalités de son logiciel de montage Final Cut Pro... dans la vidéo d’annonce de son nouveau Mac mini. On apprend donc que le logiciel de montage intégrera bientôt l’IA pour générer des légendes pour les vidéos sans avoir à utiliser de logiciel supplémentaire. Dans la version actuelle du logiciel, il n’est pas possible de rajouter des sous-titres sans passer par une autre application ou un plug-in. La nouvelle fonction sera donc native au logiciel, ce qui facilitera bien sûr le travail de montage (si tant est que les résultats soient à la hauteur évidemment). La mention de la nouvelle fonction de sous-titrage est visible à environ 3:50 dans la vidéo ci-dessous :



Pour rappel, le modèle de base du Mac mini embarque la puce M4 avec 10 cœurs pour le CPU et 10 cœurs pour le GPU, ainsi que 16 cœurs pour le Neural Engine, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Apple propose trois variantes. Quant à la puce M4, Apple a prévu un modèle avec 12 cœurs pour le CPU, 16 cœurs pour le GPU, 24 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il est possible de choisir en option 14 cœurs pour le CPU et 20 cœurs pour le GPU. De même, il est possible d’avoir jusqu’à 32 Go de RAM sur le modèle M4 et jusqu’à 64 Go sur le modèle M4 Pro. Le stockage grimpe jusqu’à 2 To sur le premier modèle et jusqu’à 8 To sur le second. Apple propose dès maintenant les précommandes pour le Mac mini sur son Apple Store en ligne. Le modèle M4 débute à 699 euros et le modèle M4 Pro à 1 649 euros. La commercialisation aura lieu le 8 novembre.