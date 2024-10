Apple a annoncé aujourd’hui ses nouveaux MacBook Pro et ce fut notamment l’occasion de découvrir la puce M4 Max. Apple assure qu’il s’agit de la puce d’ordinateur portable la plus rapide au monde.

Présentation de la puce Apple M4 Max

Avec le modèle de base, la puce M4 Max propose un processeur (CPU) avec 14 cœurs, un processeur graphique (GPU) avec 32 cœurs, un Neural Engine avec 16 cœurs et 36 Go de RAM. Dans la configuration la plus élevée, on retrouve un CPU à 16 cœurs, un GPU à 40 cœurs, un Neural Engine à 16 cœurs et 128 Go de RAM. Selon Apple, le gain de performances devrait être de 20% par rapport à la puce M3 Max.

Parmi les autres caractéristiques, on retrouve 546 Go/s de bande passante mémoire et le support du Thunderbolt 5. Cela permet d’avoir des vitesses de transfert de fichiers pouvant atteindre 120 Go/s. D’autre part, il y a du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3.

Voici d’autres données communiquées par Apple :

un rendu de scènes avec Maxon Redshift jusqu’à 7,8 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 16 pouces avec processeur Intel Core i9, et jusqu’à 3,5 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 16 pouces avec puce M1 Max ;

une compilation de code dans Xcode jusqu’à 4,6 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 16 pouces avec processeur Intel Core i9, et jusqu’à 2,2 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 16 pouces avec puce M1 Max ;

un traitement vidéo dans Topaz Video AI jusqu’à 30,8 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 16 pouces avec processeur Intel Core i9, et jusqu’à 1,6 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 16 pouces avec puce M1 Max.

Les MacBook Pro avec les puces M4, M4 Pro et M4 Max seront disponibles le 8 novembre.