L’iPhone se porte bien aux États-Unis, merci pour lui. Les ventes de smartphones aux US ont chuté de 4 % sur un an lors du troisième trimestre 2024, une chute principalement due à une faible demande pour les appareils prépayés et postpayés (vente à prix unitaire ou à crédit via l’abonnement). sur cette même période, les ventes d’iPhone sont restées stables, principalement grâce à une augmentation des ventes de 6 % en septembre suite au lancement de l’iPhone 16. La contreperformance des autres fabricants fait que la part de marché d’Apple a tout de même augmenté de 1 point de pourcentage, tandis que celle de Samsung a diminué de 3 points. L’iPhone culmine désormais à 54% de parts de marché aux États-Unis.

Les Galaxy Z Flip 6 et Fold 6 de Samsung ont été lancés en juillet cette année, ce qui n’a pas empêché une chute des ventes de 13 % sur la période concernée. En revanche, la gamme Pixel de Google a vu sa part de marché grimper à 4%, son plus haut niveau pour un T3, principalement grâce au lancement échelonné de la série Pixel 9 à partir du mois d’août. Le Pixel 9 Pro XL est devenu l’un des dix smartphones premium les plus vendus au cours du trimestre.