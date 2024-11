C’est la boulette : les nouveaux Magic Keyboard, Magic Mouse et Magic Trackpad d’Apple rencontrent des problèmes de compatibilité avec les versions macOS antérieures à Sequoia 15.1 et la version bêta actuelle 15.2. Malgré l’affirmation d’Apple selon laquelle ces périphériques fonctionneront avec des Mac datant de 2018, la réalité est que ces accessoires nécessitent actuellement macOS Sequoia 15.1 pour fonctionner correctement. Sur les versions antérieures à Sequoia 15.1, les touches Touch ID et les touches de fonction du Magic Keyboard ne répondent pas, et la Magic Mouse perd sa fonctionnalité de défilement.

Fort heureusement, les Mac compatibles répertoriés (soit ceux de 2018 et ultérieurs) peuvent exécuter macOS Sequoia, mais certains modèles sous processeur Intel comme le Mac mini de 2018 et l’iMac de 2019 ne seront pas complètement pris en charge. Même avec la prochaine mise à jour 15.2 (en version bêta pour développeurs), ces problèmes persistent, mais l’on peut supposer qu’ Apple les résoudra avant la sortie publique. Fait intéressant, alors que les périphériques utilisent désormais l’USB-C au lieu du Lightning, les problèmes de compatibilité semblent limités à la connectivité sans fil sur macOS, aucun problème n’étant signalé lorsque ces accessoires sont utilisés avec des iPads compatibles.