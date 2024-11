Ça se précise un peu plus pour la sortie de la version finale d’iOS 18.2, avec Apple qui proposerait la mise à jour lors de la première semaine de décembre selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

Apple a déjà dit qu’iOS 18.2 sera disponible en décembre, sans pour autant donner un créneau plus précis. Aujourd’hui, on apprend que cela devrait être lors de la première semaine du dernier mois de l’année. Pour rappel, Gurman avait vu juste pour iOS 18.1 en annonçant une sortie pour le 28 octobre.

Une disponibilité d’iOS 18.2 pour début décembre signifie qu’Apple a décidé de proposer sa mise à jour un peu plus tôt que d’habitude. En effet, iOS 17.2 a été disponible le 11 décembre 2023 et iOS 16.2 et iOS 15.2 ont vu le jour le 13 décembre (respectivement en 2022 et 2021).

iOS 18.2 est une mise à jour importante, du moins pour Apple Intelligence. De nouvelles fonctionnalités sont disponibles, dont l’intégration de ChatGPT, Genmoji pour créer des emojis, Image Playground pour générer des images et plus encore. Il y a également des éléments qui ne sont pas liés à Apple Intelligence, dont la possibilité de définir davantage d’applications par défaut.

D’autre part, Gurman indique qu’iOS 18.4 sera disponible en avril. Cette version va fortement nous intéresser, puisqu’elle proposera Apple Intelligence en France et dans les autres pays de l’Union européenne.