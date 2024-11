Malgré les critiques, General Motors enfonce le clou : CarPlay, c’est fini, et le patron du software chez GM, Baris Cetinok, compte bien le faire savoir à ceux qui n’auraient pas saisi l’info. Interrogé sur le sujet par le journaliste Nilay Pattey de The Verge, Cetinok a tenté de justifier à nouveau l’abandon d’un système d' »infotainment » complet et stable (CarPlay) : « Parce qu’il y avait une croyance et une hypothèse, en laquelle je crois sincèrement, que nous sommes les mieux placés et que nous devons à nos clients de créer l’expérience la plus intégrée possible avec le véhicule. Nous n’expédions pas des appareils avec seulement des moniteurs; nous ne sommes pas une entreprise de surveillance. Nous construisons des pensées et des convictions complètes, magnifiquement conçues. »

Et Cetinok de défendre la stratégie d’une intégration verticale portée par le soucis de l’optimisation : « Je veux que cette voiture soit vraiment optimisée pour ce pour quoi je l’ai achetée, pas pour un moindre dénominateur commun. C’est pourquoi ce n’était pas une décision facile à prendre quand je suis arrivé, je vais être très honnête avec vous. Au début, c’est une décision difficile et peut-être impopulaire, mais c’est la bonne décision parce que nous sommes ici pour construire un produit intégré de bout en bout pour vous. »

Nilay Pattey ne lâche pas le morceau et interroge Cetinok sur les avancées de CarPlay (qui ne profiteront donc pas aux véhicules de GM) : « Je regarde presque tout. J’ai conduit presque toutes les voitures de mes concurrents, et j’ai tous les appareils que vous avez probablement aussi dans votre poche pour apprendre, tester et comprendre. Nous avons déjà pris notre décision quant à l’expérience que nous voulons créer, qui sera une expérience profondément intégrée verticalement que GM conçoit, construit, entretient, met à jour et innove pour nos clients. C’est notre direction. »