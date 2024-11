Le coût de production de l’iPhone 16 Pro est de 568 dollars pour Apple, ce qui représente une hausse de 6% par rapport à l’iPhone 15 Pro selon les estimations de Fomalhaut Techno Solutions qui a démonté l’appareil avec Nikkei.

Ces coûts de 568 dollars représentent désormais près de 57% du prix de l’iPhone 16 Pro, soit 18 points de plus que l’iPhone 11 Pro sorti en 2019.

La puce A18 Pro a un coût estimé à 135 dollars. C’est le composant le plus coûteux du smartphone d’Apple. On retrouve ensuite l’écran OLED de 6,3 pouces qui coûte 110 dollars. Il y a aussi le cadre extérieur du téléphone qui a un coût de 30 dollars. Pour les composants des capteurs photo, notamment pour l’utilisation de Face ID, le coût est de 91 dollars.

Les coûts de production ont donc augmenté pour Apple avec l’iPhone 16 Pro, mais le fabricant n’a pas augmenté pour autant ses prix pour le public. Cela a le mérite d’être souligné parce que nous n’avons pas toujours eu ce scénario. En effet, les utilisateurs – tout particulièrement en Europe – ont souvent eu le droit à des hausses des tarifs d’une année sur l’autre.

Au passage, il est important de rappeler qu’il s’agit ici des coûts de production seuls pour l’iPhone 16 Pro. Apple ne se fait pas 431 dollars de marge à chaque vente d’iPhone 16 Pro. Il faut aussi prendre en compte la recherche et le développement, la logistique, le marketing des produits, les salaires des ingénieurs, les différentes charges, la TVA et beaucoup plus encore. Tous ces éléments ne sont pas pris en compte ici.