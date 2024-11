La demande croissante des consommateurs pour les iPhone haut de gamme, en particulier les modèles avec un stockage étendu (512 Go et au delà), a fait passer le prix moyen d’achat des smartphones d’Apple au-dessus des 1000 dollars, et c’est une première. Les données du CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) révèlent que le prix moyen au détail aux États-Unis (WARP aux États-Unis) a atteint un niveau record de 1 018 dollars au dernier trimestre. Cette hausse du prix moyen d’achat est alimentée par la popularité des versions Pro et Pro Max, qui ont représenté 47% de l’ensemble des ventes d’iPhone, contre 38% à la même période l’an dernier. La popularité des modèles d’iPhone les plus haut de gamme met en évidence la préférence croissante des consommateurs pour les fonctionnalités avancées et le stockage supplémentaire, ces appareils étant désormais considérés comme des investissements à long terme (ce qui explique aussi un taux de renouvellement passé à 4-5 ans).

La stratégie de segmentation sur les modèles haut de gamme (APN supérieurs, processeur dernier cri, stockage étendu) s’est avérée très efficace au plan commercial : les gammes Pro et Pro Max ont attiré une base d’acheteurs plus large. Cette montée en gamme reflète une tendance plus large sur le marché du smartphone, et qui concerne l’ensemble des grands fabricants de mobiles : malgré l’inflation galopante, les clients semblent prêts à payer plus pour de la technologie de pointe, y compris au prix fort.