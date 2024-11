Apple a décidé de se faire plaisir en annonçant une livre à 450 euros qui concerne Apple Music et plus exactement le top 100 des meilleurs albums. Ce classement a été partagé au printemps sous la forme d’une liste.

Maintenant, Apple s’associe à Assouline pour proposer un livre à 450 euros. Il n’y a pas un zéro en trop, le prix est bien de 450 euros. Il s’agit d’une édition limitée à 1 500 exemplaires. Chaque livre « se présente sous la forme d’un étui translucide, avec des pages dorées et numérotées à la main », indique la présentation. Les acheteurs auront le droit à un étui en acrylique translucide avec le logo Apple Music gravé.

Il y a 208 pages et 97 illustrations pour les albums. Le livre est uniquement en anglais, pèse 3,629 kg et a pour dimensions 41 x 36 x 6 cm. On retrouve par ailleurs une préface de Zane Lowe, animateur sur la radio Apple Music 1.

Le livre d’Apple Music à 450 euros vous tente ? Vous pouvez l’acheter maintenant sur le site d’Assouline. Et cadeau : les frais de port sont offerts.

Pour rappel, voici le top 10 des meilleurs albums selon un jury regroupé par Apple Music :