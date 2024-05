L’évènement d’Apple Music dévoilant les meilleurs albums de tous les temps est maintenant terminé et c’est The Miseducation of Lauryn Hill de Lauryn Hill qui se veut à la première place.

Voici les 10 meilleurs albums de tous les temps selon Apple Music :

L’évènement a commencé la semaine dernière, avec Apple Music annonçant les 100 meilleurs albums de tous les temps. Nous avons eu le droit à neuf annonces par jour, avec les places 100 à 91 le premier jour, 90 à 81 le deuxième jour, etc. Aujourd’hui, c’est le top 10.

Apple présente The Miseducation of Lauryn Hill de la façon suivante :

Le premier — et unique — album studio solo de Lauryn Hill a été un évènement sismique en 1998 : un regard étonnamment cru et profond sur le paysage spirituel non seulement d’une des plus grandes stars de l’époque, mais de l’époque elle-même. Elle était, et reste, un talent unique dont l’inspiration et l’innovation peuvent être entendues à travers les décennies. Les artistes épuisent de longues discographies dans l’espoir de trouver une œuvre suffisamment cohérente pour remodeler la culture et inscrire sa créatrice au panthéon ; Lauryn Hill l’a fait en une seule fois.