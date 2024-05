Apple Music débute une nouvelle campagne qui va se dérouler sur 10 jours et dévoiler les 100 meilleurs albums de tous les temps. Nous avons aujourd’hui le droit au classement des albums entre les places 100 et 91. Il y aura les dix suivants demain, et ainsi de suite.

Apple Music dévoile les meilleurs albums

Comment a été déterminée cette liste des 100 meilleurs albums ? Des employés d’Apple Music ont établi ce classement à l’aide d’artistes, dont Maren Morris, Pharrell Williams, J Balvin, Charli XCX, Mark Hoppus, Honey Dijon et Nia Archives. Des auteurs-compositeurs, producteurs et professionnels de l’industrie ont également participé.

Voici donc le classement des meilleurs albums entre 100 et 91 selon Apple Music :

100. Body Talk, Robyn

99. Hotel California, Eagles

98. ASTROWORLD, Travis Scott

97. Rage Against the Machine, Rage Against the Machine

96. Pure Heroine, Lorde

95. Confessions, USHER

94. Untrue, Burial

93. A Seat at the Table, Solange

92. Flower Boy, Tyler, The Creator

91. Listen Without Prejudice Vol. 1, George Michael

« Il y a tellement de faits amusants à découvrir pour nos auditeurs à propos de ces albums », a déclaré Scott Plagenhoef, responsable mondial de la programmation musicale d’Apple Music. « Par exemple, deux des albums révélés aujourd’hui ont été promus sans l’image de l’artiste, mais pour des raisons opposées — Untrue de Burial parce que l’artiste opérait encore dans l’anonymat à l’époque, et Listen Without Prejudice Vol. 1 de George Michael parce que l’artiste était en fait en train de se retirer de la célébrité ».

Pour accompagner la liste, Apple Music lance également un site dédié qui sera mis à jour chaque jour du compte à rebours, permettant ainsi aux utilisateurs de le suivre facilement. Disponible dès maintenant sur 100best.music.apple.com, le nouveau site présente des analyses approfondies de chaque album, des interviews d’archives et bien plus encore, et permet aux fans de partager facilement leurs albums préférés avec leurs amis et sur leurs réseaux sociaux.