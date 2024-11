Apple propose aujourd’hui au téléchargement la mise à jour 2.0 de son application App Store Connect sur iPhone et iPad. Elle propose une nouvelle interface et d’autres nouveautés.

App Store Connect 2.0 comprend une interface rafraîchie et la possibilité de générer des ressources marketing et de les partager facilement sur les réseaux sociaux, ce qui permet aux développeurs de promouvoir des moments clés tels que le lancement de nouvelles applications, les mises à jour de versions ou lorsque leurs applications sont présentées dans certains emplacements de l’onglet Aujourd’hui de l’App Store. Ils peuvent également recevoir des notifications lorsque leurs applications font l’objet d’une sélection dans l’onglet Aujourd’hui, par exemple en tant qu’application du jour ou jeu du jour.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’application App Store Connect concerne les développeurs. Elle leur permet de gérer leurs applications. Ils peuvent consulter l’état des applications et gérer les soumissions à l’App Store, gérer les opérations de test sur les bêtas via TestFlight en créant des groupes de testeurs et en ajoutant de nouveaux builds et testeurs, suivre les performances grâce aux améliorations des informations relatives aux ventes et aux tendances, et plus encore.

L’application App Store Connect est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et iPad.