Les sœurs Garvey sont de retour, et cela a tout de même quelque chose d’improbable étant donné que les évènements de la saison 1 donnait l’impression qu’il n’y aurait pas de suite. L’énorme succès critique et public de Bad Sisters aura donc poussé les showrunners (et les producteurs) à remettre le couvert, et ce n’est pas pour nous déplaire tant on avait été séduit par le caractère bien trempé d’Eva (Sharon Horgan), Grace (Anne-Marie Duff), Ursula (Eva Birthistle), Bibi (Sarah Greene) et Becka (Eve Hewson). Le pitch indique que cette saison 2 ne sera pas juste une suite artificiellement créée pour générer de l’audience :« Deux ans après la « mort accidentelle » du mari violent de Grace, les sœurs Garvey, plus soudées que jamais, ont tourné la page. Cependant, lorsque le passé refait surface, elles se retrouvent de nouveau sous les projecteurs, les soupçons sont à leur comble. Entre les mensonges racontés et les secrets révélés, les sœurs doivent déterminer en qui elles peuvent vraiment avoir confiance. »

Que ce soit à la réalisation ou au scénario, c’est une team 100% irlandaise qui est à nouveau aux commandes de la série, soit Dearbhla Walsh, Josephine Bornebusch, Rebecca Gatward à la réal et Karen Cogan, Ailbhe Keogan, Daniel Cullen, Perrie Balthazar, Paul Howard, Dave Finkel, ainsi que Brett Baer à l’écriture du script. Les deux premiers épisodes de la saison 2 sont disponibles.