Apple annonce les différents jeux qui seront disponibles sur Apple Arcade en décembre 2024. Le groupe en profite aussi pour teaser ceux qui arriveront en janvier 2025. Il y a 15 titres au total.

Plusieurs jeux à venir sur Apple Arcade

Le 5 décembre, les abonnés à Apple Arcade pourront jouer à Talking Tom Blast Park. Rejoignez Talking Tom et ses amis dans une bataille épique pour sauver Blast Park des espiègles Rakoonz. Armés de blasters farfelus comme le Duckinator et le Power Plunger, les joueurs doivent se frayer un chemin à travers les vagues de Rakoonz et leurs déchets pour redonner du plaisir au parc.

Le 9 décembre, il y aura FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+ par Square Enix. Le jeu est ravivé par des graphismes mis à jour, une jouabilité améliorée et des voix pour les scènes avec des évènements. Le quatrième jeu de la série emblématique Final Fantasy est également le premier à introduire le système de combat en temps réel (Active Time Battle) que les joueurs ont appris à apprécier dans la franchise.

En 2025 et plus exactement le 9 janvier, il y aura Skate City: New York. Ce jeu propose l’expérience ultime de skateboard où les joueurs naviguent dans les rues emblématiques de New York et maîtrisent des centaines de figures dans des lieux réels.

A la même date, il y aura Gears & Goo. C’est un nouveau jeu de construction de bases et de défense de tours, avec des mécanismes interactifs uniquement possibles dans l’informatique spatiale. Ce sera accessible sur l’Apple Vision Pro.

Voici la liste complète des 15 titres :

Talking Tom Blast Park – 5 décembre

Bogg-: Arcade Edition – 5 décembre

PAC-MAN 256+ – 5 décembre

Hot Wheels: Race Off+ – 5 décembre

Barbie Color Creations+ – 5 décembre

Litt- Cities: Diorama (Apple Vision Pro) – 5 décembre

FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+ – 9 décembre

FF IV: THE AFTER YEARS+ – 9 décembre

Skate City: New York – 9 janvier

Gears & Goo (Apple Vision Pro) – 9 janvier

Three Kingdoms HEROES – 9 janvier

FINAL FANTASY+ – 9 janvier

Trials of Mana+ – 9 janvier

Rodeo Stampede+ – 9 janvier

It’s Literally Just Mowing+ – 9 janvier

Apple Arcade coûte 6,99€/mois. Le premier mois est offert.