Microsoft veut lancer son Xbox Store sur iOS et Android, mais les restrictions de Google et (surtout) d’Apple ne l’aident pas vraiment à avancer dans son projet. Le groupe veut lancer un concurrent de l’App Store avec une application dédiée plutôt qu’une web app.

Dans une interview avec Bloomberg, Phil Spencer, patron de la branche gaming chez Microsoft, a déclaré :

Un magasin en ligne permettrait aux utilisateurs de ne pas avoir à se rendre dans le magasin d’applications pour essayer d’installer quelque chose, mais il faudrait tout de même trouver un moyen de trouver le magasin. Si nous nous contentons d’espérer que si nous créons la boutique, ils viendront, je parie que cela ne marchera pas.

Mais Phil Spencer note que la situation évolue concernant iOS et Android, avec notamment des institutions importantes comme la Commission européenne qui veulent débloquer la situation et permettre davantage de concurrence. « Je pense que cela va dans le bon sens », ajoute le dirigeant, parlant de « plateformes ouvertes, où les utilisateurs ont plus de choix, où les créateurs ont plus de choix ».

Epic Games a déjà lancé son Epic Games Store sur iOS. Ce fut compliqué et cela a nécessité une importante bataille avec Apple. Mais la boutique où il y a notamment Fortnite et Fall Guys Mobile se limite pour l’instant aux pays de l’Union européenne. En effet, Epic Games profite du DMA pour s’aventurer sur iOS. Mais dans le reste du monde, Apple continue de refuser de telles boutiques alternatives à l’App Store.

Concernant Microsoft, Phil Spencer déclare qu’une Xbox portable est en préparation. Mais elle n’arrivera pas avant plusieurs années.