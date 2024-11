Comme attendu, ce 14 novembre marque la disponibilité d’Open Hearts, l’expérience musicale immersive avec The Weeknd sur l’Apple Vision Pro. Apple avait fait du teasing en début de semaine et détaille un peu plus le contenu aujourd’hui.

The Weeknd en expérience immersive sur l’Apple Vision Pro

La vidéo Open Hearts a été enregistrée au format Apple Immersive Video, un système qui exploite la vidéo immersive ultra-haute résolution à 180 degrés avec l’audio spatial pour placer le public au centre de l’action. L’artiste y emmène le spectateur dans une aventure électrifiante au cœur d’un paysage urbain. Les fans de The Weeknd peuvent découvrir l’expérience immersive dans son intégralité dans l’application Apple TV sur le Vision Pro. Et pour ceux qui n’ont pas le casque, il sera possible dès demain de réserver une démo en Apple Store pour découvrir l’expérience avec le casque.

« Avec Open Hearts et son format Apple Immersive Video, la vision artistique de The Weeknd prend vie de façon complètement novatrice, sous forme d’une expérience musicale révolutionnaire disponible exclusivement sur l’Apple Vision Pro », a expliqué Tor Myhren, vice-président de la communication marketing d’Apple. « L’Apple Vision Pro plonge les fans au cœur de l’action d’une façon auparavant inimaginable, grâce aux visuels immersifs et à l’audio spatial. Cette innovation extraordinaire permet à la musique et à la technologie de s’associer pour créer des expériences mémorables. C’est une grande fierté que d’avoir collaboré avec The Weeknd pour concrétiser ce projet ».

Open Hearts a été réalisée par Anton Tammi et s’inspire fortement du centre-ville de Los Angeles. Anton Tammi a également signé la réalisation du clip officiel de Dancing In The Flames, single issu de l’album Hurry Up Tomorrow, filmé intégralement avec un iPhone 16 Pro Max par Erik Henriksson et monté sur Mac.