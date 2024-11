Apple annonce l’arrivée d’une nouvelle expérience musicale immersive pour le Vision Pro. Ce sera disponible le 14 novembre, à savoir ce jeudi, avec une mise en avant de The Weeknd.

« Accompagnez The Weeknd dans un paysage urbain surréaliste et obsédant dans ce voyage sonore électrisant », indique Apple dans la description de son teaser. L’expérience musicale immersive pour le Vision Pro comprendra la musique Open Hearts, teasée par The Weekend le mois dernier. Il y aura visiblement la version complète ici, mais cela reste à confirmer.

Apple ne précise pas quelle sera la durée de l’expérience musicale immersive, mais le groupe dit qu’elle sera disponible sur le Vision Pro, ainsi que dans les Apple Store. Cela suggère donc que ce sera quelques minutes au maximum et que les personnes n’ayant pas acheté le casque à 3 999 euros pourront profiter gratuitement de l’expérience en se rendant dans un Apple Store.

C’est l’occasion de rappeler que cette semaine a une autre annonce en lien avec l’Apple Vision Pro. En effet, le casque de réalité mixte sera disponible à l’achat dans deux nouveaux pays. Il s’agira en l’occurrence de la Corée du Sud et des Émirats arabes unis. En France, le casque est disponible depuis le mois de juillet.