Apple annonce que son initiative Concert for One sera disponible à compter du 22 novembre sur le Vision Pro. L’annonce arrive au même moment où l’expérience musicale immersive Open Hearts avec The Weeknd est disponible sur le casque.

Voici comment Apple présente Concert for One :

Apple Immersive Video représente une révolution pour les amateurs de performances musicales. The Weeknd: Open Hearts vient rejoindre le catalogue en pleine expansion disponible gratuitement sur l’Apple Vision Pro. Dès le 22 novembre, Concert for One, la nouvelle expérience musicale immersive d’Apple, présentera des concerts intimistes assurés par les plus grandes stars internationales. La chanteuse et compositrice RAYE, récompensée six fois aux BRIT Awards, présentera une prestation aux influences R&B, jazz et pop enregistrée aux Air Studios à Londres en compagnie de son groupe de 20 musiciens, dont les spectateurs profiteront depuis le confort de leur canapé. Le concert sortira également sous forme d’EP, disponible en Audio spatial exclusivement sur Apple Music.