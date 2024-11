L’Apple Vision Pro n’est pas le four total décrit par nombre de médias (on serait proche des 400 000 unités vendus contre un objectif de 500 000 unités pour 2024), mais il n’en reste pas moins que la firme de Cupertino a raté le coche au point de devoir arrêter la production du casque face à l’atonie de la demande. Histoire tout de même de doper un peu les chiffres à l’approche des fêtes de fin d’année, Apple vient de lancer son casque de réalité mixte dans deux nouveaux pays, la Corée du Sud et les Émirats Arabes Unis. Les pages descriptives du Vision Pro sur le site d’Apple ont été localisées en coréen et en arabe pour ces deux pays, et les clients intéressés peuvent programmer un rendez vous d’une demi-heure dans un Apple Store afin de bénéficier d’une démonstration du casque et des premiers paramétrages personnalisés (pour ceux qui voudront bien sortir le chéquier).

Pour rappel, l’Apple Vision Pro a été initialement lancé aux États-Unis au mois de février de cette année au prix de 3500 dollars. Durant les mois de juin-juillet, les ventes ont été étendues à d’autres pays (Australie, Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni, Chine, Hong Kong, Japon, Singapour). Le tarif extrêmement élevé du produit lui interdit évidemment l’accès à un marché de masse, une stratégie totalement assumée par Apple même si nombre de médias font mine de considérer que le lancement de l’Apple Vision Pro est à mettre au même niveau que celui de l’iPhone ou de l’iPod (non).