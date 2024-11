C’est une vraie surprise : les nouveaux modèles de MacBook Pro M4 intègrent la technologie d’affichage Quantum Dot (à points quantiques), une techno qui remplace le film phosphore rouge KSF des précédents modèles. Ce choix de technologie donne des couleurs plus vives et précises, ainsi que l’a signalé l’analyste en matière d’affichage Ross Young. Apple avait choisi la techno KSF pour son efficacité et son absence de cadmium – un élément toxique souvent associé à la technologie d’affichage Quantum Dot –, mais les nouvelles dalles Quantum Dots sans cadmium sont désormais une meilleur option… qu’Apple n’a pas laissé passé. La firme de Cupertino envisageait l’emploi du Quantum Dot depuis 2015 et les tous premiers modèles de MacBook Pro à écran Retina, mais la présence du Cadmium et le coût de production élevé de cette technologie avait alors réfréné les ardeurs d’Apple.

Big Apple display news, they have adopted quantum dots for the first time. The latest MacBook Pro's (M4) use a quantum dot (QD) film rather than a red KSF phosphor film.

In the past, Apple went with the KSF solution due to better efficiency and lack of cadmium (Cd), but the… pic.twitter.com/5olq9lEHs9

— Ross Young (@DSCCRoss) November 14, 2024