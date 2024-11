L’adaptateur Lightning vers mini-jack 3,5 mm d’Apple pourrait bien vivre ses derniers instants. Cet accessoire, lancé en 2016 avec l’iPhone 7 qui a perdu sa prise casque, n’est plus en stock dans de nombreux pays.

Comme le souligne MacRumors, l’Apple Store en ligne affiche la mention « Épuisé » au niveau de l’adaptateur Lightning vers mini-jack 3,5 mm dans de nombreux pays. C’est notamment le cas aux États-Unis et au Canada. Une poignée a encore du stock, dont la France, le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède. Mais il est fort possible que ces pays affichent aussi la mention « Épuisé » d’ici quelques jours ou semaines, une fois que les derniers exemplaires auront été commandés.

Le même scénario s’est produit avec le SuperDrive au début de l’année. Le lecteur de CD d’Apple alimenté par USB a été épuisé sur la boutique en ligne d’Apple, d’abord aux États-Unis, puis dans le monde entier.

Pour rappel, Apple a inclus l’adaptateur Lightning vers mini-jack 3,5 mm dans la boîte des iPhone 7, 8 et X. Mais ce n’est plus le cas depuis l’iPhone XS. Ceux qui le souhaitent doivent l’acheter. L’intérêt de l’accessoire est de pouvoir continuer à utiliser des écouteurs ou un casque avec une prise mini-jack 3,5 mm sur son iPhone. Il y a une promotion en ce moment chez Amazon à 9€ au lieu de 10€ chez Apple.

Pourquoi cet abandon ? Parce qu’Apple mise maintenant sur l’USB-C, sachant que les iPhone 15 et 16 ont un tel port. Il existe d’ailleurs un adaptateur Lightning vers USB-C pour les appareils récents. Les seuls iPhone avec un port Lightning qu’Apple vend encore sont les iPhone 14, iPhone 14 Plus et iPhone SE. Ces trois modèles devraient d’ailleurs ne plus être vendus dès 2025.