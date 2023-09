Vous souhaitez passer à l’iPhone 15 et profiter de l’une de ses principales « features » soit le port USB-C en lieu et place du Lightning ? Alors sachez qu’il sera préférable de se garder bien au chaud un câble « Lightning vers USB-C ». Car la liste des appareils « Lightning » chez Apple est longue comme un jour sans pain, et nombre de ses accessoires concernent directement l’iPhone. Il en va ainsi de plusieurs écouteurs de la marque, AirPods 2, AirPods 3, AirPods Max, EarPods, Beats Powerbeats Pro mais aussi des accessoires de recharge MagSafe Duo et MagSafe Battery Pack.

Pour ceux qui ont déjà un riche lot d’accessoires Lightning, le câble « Lightning vers USB-C » sera donc un ajout indispensable. Quant aux nouveaux arrivants dans l’écosystème Apple, il faudra bien faire attention à ce que l’on achètera pour accompagner l’iPhone 15 flambant neuf, et l’impression globale sera forcément celle d’un joli foutoir. Vu l’énorme base installée d’utilisateurs d’iPhone (plus d’un milliard), le passage vers l’USB-C va forcément générer une explosion des ventes du câble « Lightning vers USB-C ». Le passage à l’USB-C était pourtant sensé réduire l’empreinte carbone… La gamme d’iPhone 15/15 Pro sera présentée officiellement par Apple ce soir 12 septembre à partir de 19 heures.