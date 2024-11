Apple Intelligence a l’avantage d’être disponible sur l’ensemble des Mac Apple Silicon, ce qui inclut les puces M1, M2, M3, M4 et leurs variantes Pro, Max et Ultra. Le support de l’IA sur les Mac M1 est possible grâce à une décision prise en 2017, soit trois ans avant l’annonce de la puce qui a succédé aux processeurs Intel.

Tous les Mac Apple Silicon ont Apple Intelligence

Tom Boger, vice-président chargé du marketing de l’iPad et du Mac, et Tim Millet, vice-président de l’architecture de la plateforme, ont évoqué ce sujet lors du podcast The Circuit :

Nous avons introduit [le Neural Engine] en 2017, mais une autre chose intéressante s’est produite en 2017 : c’est la publication de l’article Attention is All You Need. Cet article a conduit à la création des réseaux de transformation. Mon équipe y prêtait attention. Ils ont lu l’article en 2017 et se sont dit : mon Dieu, ce truc a l’air d’être vraiment intéressant. Il faut absolument qu’on puisse le faire. Et donc, nous avons commencé à retravailler l’architecture de notre Neural Engine dès que nous avons commencé à le déployer, de sorte qu’en 2020, lorsque nous avons lancé le M1 dans la transition vers Apple Silicon, nous étions en position de pouvoir faire tourner ces réseaux. Maintenant, qu’est-ce que cela signifiait ? Eh bien, cela signifiait qu’avec le lancement d’Apple Intelligence, nous pouvions nous engager à dire que nous pouvons le faire sur tous les Mac avec Apple Silicon, parce qu’avec la puce M1, nous avions eu la prévoyance de regarder les tendances et de les intégrer, sachant que la conception du silicium prend du temps.

Comme dit précédemment, tous les Mac Apple Silicon sont compatibles avec Apple Intelligence. Il en va de même pour les iPad. En revanche, il faut minimum un iPhone 15 Pro/Pro Max ou un iPhone 16 du côté des téléphones. Cela limite donc beaucoup d’utilisateurs qui n’ont pas forcément les derniers iPhone en date.