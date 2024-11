Netflix vient enfin d’annoncer une date pour Squid Game : Unleashed, un battle royale multijoueurs inspiré par la série à succès éponyme. Le jeu sera donc disponible le 17 décembre prochain dans l’App Store et bien sûr uniquement jouable pour les abonnés Netflix. Les joueurs peuvent pré-enregistrer maintenant le titre et ainsi disposer au lancement d’un skin exclusif. On note qu’avec sa DA proche de l’anime ou du comics, le jeu se démarque de la noirceur colorée (si, si…) de la série originale. Certains séquences devraient être un poil violentes tout de même, mais très loin là encore du côté parfois très trash de la série. En fait, les animations de type ragdoll lors des chocs feront même sans doute plus sourire qu’autre chose…



Pour rappel, Netflix investit dans des jeux mobiles depuis un certain temps déjà, et bien que ses ambitions pour les jeux AAA semblent pour le moins incertaines, le géant du streaming continue de miser sur des titres « third party » accrocheurs comme Monument Valley 3, Hades, GTA San Andreas ou bien encore le jeu de stratégie Terra Nil.