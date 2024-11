Casque Beats Solo 4 vissé sur la tête, le buteur star Erling Haaland est au cœur du spot « Nothing Ordinary About Erling Haaland ». On peut y avoir l’attaquant norvégien s’entrainer comme un véritable viking, ou plutôt comme un super-héros nordique : Haaland court avec les loups ou sur un rondin flottant sur l’eau, marche sur des braises ardentes, fait des tractions au dessus du vide, coupe une montagne de bûches, enchaine avec un parcours trial, et prend tout de même un peu du temps qu’il lui reste pour la méditation, avec bien sûr la musique du Solo 4 dans les oreilles. On note que le format de cette publicité est le 4:3, ce qui est plutôt inhabituel et renvoie à une époque lointaine.



Cette publicité léchée et au ton légèrement humoristique n’est pas vraiment là pour faire vendre du casque Beats, la marque bénéficiant d’une popularité qui se suffit presque à elle-même désormais. Il s’agit plus ici d’un « renforcement de marque », d’une façon de rappeler à quel point la marque Beats est cool et bien en phase avec son époque (Haaland étant une personnalité très populaire auprès des jeunes notamment).