Un nouveau trophée qui a pour nom « Tous les anneaux complétés » a fait son apparition avec iOS 18.2 sur iPhone et watchOS 11.2 sur Apple Watch. Les deux versions sont actuellement disponibles en bêta.

I do not know how I missed this as I am a frequent visitor to the Awards section in the Fitness App, but there is an award I have never seen before called “All Rings Closed”.

Not sure when they added these but they look cool and I am here for them. pic.twitter.com/O9RWPGJQIv

— Mohammad Aldarawish𓂆ᯅ (@mohd_aldarawish) November 19, 2024