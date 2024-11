La transition vers un avenir sans mot de passe s’accélère, plus de 200 entreprises supportant désormais les Passkeys sur leurs sites Web et applications. Si l’on en croit 1Password (éditeur de l’app éponyme), le nombre d’entreprises utilisant ce procédé a doublé en à peine un an et la liste de ces sociétés comprend des poids lourds comme Walmart, Amazon, Target, Playstation, Discord ou bien encore Canva. Introduites il y a deux ans par l’alliance FIDO en collaboration avec Apple, Google et Microsoft, les Passkeys offrent une alternative plus sûre aux mots de passe traditionnels grâce à l’usage de clés de sécurité ou des données biométriques pour l’authentification.

1Password, l’un des membres les plus populaires de l’Alliance FIDO, a rapporté un niveau d’adoption impressionnant, soit 4,2 millions de Passkeys enregistrées et une moyenne de 2,1 millions d’authentifications mensuelles. Environ un tiers des utilisateurs de ce service ont au moins une Passkey en mémoire, tandis que les comptes de consommateurs représentent 73 % des utilisateurs Passkeys. 1Password s’est en outre engagé à faire progresser l’adoption des Passkeys grâce à des outils comme la fonction « Passkey Ready » pour les développeurs et des mises à jour continues alignées sur les nouvelles spécifications de la FIDO Alliance, telles que l’importation/exportation plus facile des Passkeys.