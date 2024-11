Cette fois, Apple TV+ n’a pas fait l’erreur de sortir son dernier film en salles en France, obligeant ainsi les abonnés à son service par abonnement à patienter durant de longs mois, chronologie des médias oblige. Blitz est un film du réalisateur britannique Steve McQueen, et c’est justement en Angleterre, à Londres exactement, que se déroule le récit de son dernier métrage. « Blitz retrace l’épopée de George (Elliott Heffernan), un garçon de 9 ans vivant à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale et que sa mère Rita (Saoirse Ronan) envoie se réfugier dans la campagne anglaise. Mais George, déterminé à retourner chez sa mère et son grand-père Gerald (Paul Weller) dans l’est de Londres, se lance dans une aventure extrêmement dangereuse, tandis que Rita, folle d’inquiétude, se lance à sa recherche. » Voilà pour le pitch de ce drame qui décrit au passage un Londres plus réaliste concernant la mixité. A cette époque, l’Angleterre est un peu comme la France, c’est à dire un pays qui ne pratique pas d’apartheid racial comme cela est alors en cours aux États-Unis, un pays qui accepte aussi les couples mixtes alors qu’aux US cette réalité fait toujours débat en 2024, y compris au sein des milieux progressistes.





Sorti en salles depuis le 2 novembre aux États-Unis, Blitz a reçu d’excellentes critiques, ce qui n’étonne pas vraiment connaissant les qualités de metteur en scène du réalisateur britannique. Le casting du film comprend Saoirse Ronan, Elliott Heffernan, ainsi que Harris Dickinson, Benjamin Clementine, Kathy Burke, Paul Weller, Stephen Graham, Leigh Gill, Mica Ricketts, CJ Beckford, Alex Jennings, Joshua McGuire, Hayley Squires, Erin Kellyman et Sally Messham.