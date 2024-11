La Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni a publié ses conclusions provisoires : les restrictions d’Apple sur les navigateurs mobiles, en particulier sur Safari, étoufferaient l’innovation au Royaume-Uni et empêcheraient les utilisateurs d’iPhone d’accéder à des fonctionnalités avancées comme par exemple le chargement accéléré de la page Web. L’enquête de l’AMC a révélé que de nombreux développeurs britanniques préféreraient utiliser des applications Web progressives et alternatives à l’App Store, mais les limitations imposées par Apple sur iOS empêche toute ouverture. En outre, l’accord de partage des revenus entre Apple et Google aurait pour effet de décourager la concurrence dans le domaine des navigateurs mobiles et donc de freiner l’innovation pour cette catégorie de logiciel.

L’enquête de la CMA, qui initialement portait sur le cloud gaming, s’est finalement étendue aux navigateurs mobiles, Apple ayant pris des mesures de son côté pour régler les « soucis » liés aux jeux dans le cloud. L’AMC recommande de traiter les conclusions de son enquête dans le cadre du prochain projet de loi sur les marchés numériques, la concurrence et les consommateurs au Royaume-Uni, projet de loi qui entrera en vigueur au mois de janvier 2025.

Cette nouvelle loi devrait habiliter l’AMC à désigner des entreprises ayant un « statut de marché stratégique » et à appliquer des mesures visant à améliorer la concurrence. A noter que la Commission européenne ainsi que le département de la justice des États-Unis (DoJ) mènent également des enquêtes parallèles sur la concurrence entre les navigateurs mobiles.