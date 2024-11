Apple a récemment proposé de faire un investissement de 100 millions de dollars à l’Indonésie pour que le pays débloque la vente des iPhone 16. Mais le pays asiatique n’est pas satisfait de l’offre et veut davantage.

Le ministre de l’industrie indonésien, Agus Gumiwang Kartasasmita, a organisé des réunions internes pour discuter de la proposition d’Apple, mais Febri Hendri Antoni Arif, un porte-parole du ministère, a déclaré que le gouvernement attendait des engagements plus substantiels de la part de l’entreprise. « Du point de vue du gouvernement, nous souhaitons bien sûr que cet investissement soit plus important », a-t-il dit auprès d’Antara News. Le gouvernement est particulièrement intéressé par le fait qu’Apple s’approvisionne en composants auprès de fournisseurs nationaux, suggérant que cela créerait un « effet multiplicateur » pour l’emploi local.

Pour rappel, l’Indonésie a banni les ventes d’iPhone 16 à la fin octobre, ainsi que celles de l’Apple Watch Series 10. Le problème vient d’un manque d’investissement d’Apple. Apple avait promis d’investir l’équivalent de 109 millions de dollars, mais elle n’a versé « que » 95 millions de dollars. Il restait donc 14 millions de dollars.

Début novembre, Apple a proposé d’investir 10 millions de dollars, mais ça n’a pas suffi. Quelques jours plus tard, la société est passée à 100 millions de dollars. Elle a aussi proposé des plans pour des centres de recherche et de développement, et des académies de développeurs à Bali et à Jakarta sur une période de deux ans. La proposition prévoit également de fabriquer les composants de la grille des AirPods Max à Bandung à partir de juillet 2025. Mais aujourd’hui, le gouvernement indonésien estime que ce n’est pas suffisant.